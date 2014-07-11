На Луганщине приостанавливают работу шахт после обстрела автобуса с горняками

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахмемтову, с 11 июля приостанавливает работу 4-х шахт в Луганской области после того, как накануне вечером был обстрелян автобус с горняками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

«После вчерашнего события мы приняли решение приостановить работу 4-х шахт в Луганской области, на которых работает 4,5 тыс. человек», - сказал он.

По его словам, речь идет о шахтах «Красный партизан», «Ровеньковская», «Луганская» и «71-Индустрия».

Кроме того, сегодня были остановлены два обогатительных комбината.

Также глава ДТЭК сообщил, что в ходе вчерашнего обстрела автобуса с горняками ДТЭК, погибли 4 человека, 16 — ранены, из них — 2 тяжело, они находятся в реанимации.

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто по мнению ДТЭК вел обстрел автобуса с горняками, директор по добыче угля ДТЭК Андрей Смирнов ответил: «Мы не знаем, кто это стрелял... Минометы есть как с одной стороны, так и с другой».

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Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.