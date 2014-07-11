Сталевары США требуют от Вашингтона немедленно расторгнуть торговое соглашение с Россией

Стальные компании США обвинили российских конкурентов в наводнении американского рынка дешевым листовым прокатом и попросили свой Минторг отменить торговое соглашение 15-летней давности, что грозит российским компаниям большими антидемпинговыми пошлинами, передает Reuters.

Компании Nucor Corp, U.S. Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC и другие пожаловались Министерству торговли США на то, что договор об ограничении торговли сталью 15-летней давности не помешал российским производителям демпинговать на американском рынке и увеличить поставки листового проката в США на 1.400 процентов в первой половине 2014 года в годовом сравнении.

Читайте такжеПравительство России признало, что расширение санкций ощутимо ударит по ВВП"Соглашение не достигло своей цели и поэтому должно быть незамедлительно расторгнуто", - говорится в заявлении американских металлургов, распространенном их юристами.

Идея расторгнуть так называемое Соглашение о приостановке антидемпинговых расследований от 1999 года укладывается в логику ужесточения позиции американской администрации в отношении России после роста напряженности между странами вокруг Украины, который, в частности, вылился в отмену торговых льгот для России.

Читайте такжеНуланд: США готовы в ближайшее время ввести новые санкции против РоссииСоглашение позволяло российским стальным компаниям избегать больших антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат. Вместо пошлин, США установили квоту и нижний предел цен.