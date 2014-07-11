Референтное ценообразование на бюджетные лекарства введут с 1 августа

Кабинет министров Украины с 1 августа вводит референтное ценообразование на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупка которых осуществляется за счет государственного и местных бюджетов.

Соответствующее постановление №240 «О референтном ценообразовании на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются за средства государственного и местных бюджетов» от 2 июля опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, с 1 августа подлежат декларированию изменения оптово-отпускных цен без учета пошлины и налога на добавленную стоимость на лекарства, которые могут закупать учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из бюджетов. Также декларированию подлежат медизделия, которые включены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или в отношении которых составлены декларации о соответствии медицинского изделия, и приобретаемые полностью или частично за счет средств бюджетов. Среди таких изделий перевязочные и шовные средства, стоматологические материалы, санитарно-гигиенические изделия и материалы, протезно-ортопедические изделия и материалы, лабораторная посуда, изделия очковой оптики и другое.

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При этом учреждения и заведения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из бюджетов, будут закупать лекарственные средства и медизделия по ценам, которые не превышают уровня задекларированных изменений. Изменения оптово-отпускных цен на лекарства и медизделия, внесенных до вступления в силу этого постановления в реестр оптово-отпускных цен, подлежат декларированию до 1 марта 2015 года.

Правительство поручило Министерству здравоохранения за два месяца привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с документом, проинформировать производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения об изменении ценообразования на такие средства и изделия, предусмотренном этим постановлением, а также утвердить в двухмесячный срок совместным приказом с Министерством экономического развития и торговли порядок расчета оптово-отпускной цены на лекарственное средство.

Как сообщал УНИАН, по данным Госценинспекции, при расчете референтных цен будут учитываться цены на такие же препараты в соседних странах - в Словакии, Болгарии, Молдове и Польше. Если подобные лекарственные препараты в этих странах не представлены, будут учитываться цены в Латвии, Сербии, Венгрии и Украине.

Граждане смогут из открытых источников узнать об установленной предельной цене лекарственного препарата и контролировать фармацевтический бизнес.

С весны 2014 года в Украине наблюдается существенное повышение цен на лекарства. Общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7% НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей, дистрибьюторов, производителей.

В конце апреля Антимонопольный комитет заявил о начале исследования украинского рынка розничной торговли лекарственными средствами в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу существенного подорожания лекарств.