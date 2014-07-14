В США металлурги хотят ограничить поставки стали из России

Два года назад Комитет по коммерции США по согласованию с Минэкономразвития России ввел формулу расчета пошлин на российский горячекатаный стальной прокат для американского рынка, пишут "Ведомости".

Согласно формуле пошлины на российский прокат должны были пересматриваться ежеквартально на основе спотовых цен с учетом объема импорта в США, а разовое их повышение после IV квартала 2012 г. составило 10,23%, говорится в документах Комитета по коммерции США. В 2013 г. после ввода пошлин импорт горячекатаного проката из России в США сократился почти в 3 раза - до 77 611 т.

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Спустя два года американские металлурги - компании US Steel, Nucor и ArcelorMittal USA - направили в Комитет по коммерции США коллективное письмо (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором говорится, что принятая ранее для расчетов формула больше не работает. Компании обвиняют российских поставщиков проката в занижении цен на сталь и в увеличении поставок из России с января по июнь 2014 г. на 1400% к аналогичному периоду 2013 г.

Представитель комитета по коммерции США подтвердил получение письма и отметил, что заявители просят ведомство ввести антидемпинговые пошлины. «Мы рассматриваем этот запрос», - сказал он.