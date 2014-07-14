Кабмин сменил гендиректора госконцерна “Укрторф”

Кабинет министров Украины уволил генерального директора государственного концерна “Укрторф” Сергея Власенко и назначил на его место Андрея Озерчука.

Соответствующие распоряжения от 2 июля размещены на сайте правительства.

«Освободить Власенко Сергея Николаевича от должности генерального директора ГК "Укрторф" по собственному желанию… Назначить Озерчука Андрея Николаевича генеральным директором ГК "Укрторф"», - говорится в распоряжениях правительства №642-р и 645-р.

Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил Власенко гендиректором «Укрторфа» 2 октября 2013 года.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрторф» создан в мае 2007 г. и является государственным хозяйственным объединением, контроль над деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

В концерн входят предприятия: «Волыньторф», «Житомирторф», «Киевторф», «Коростышевский завод «Реммашторф», «Подилляторф» (г. Хмельницкий), «Ривнеторф», «Сумыторф», «Черниговторф» и «Укринспалыво» (Черкасская обл.).