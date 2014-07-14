Ахметов и Новинский спустя 7 лет объединили свои горно-металлургические активы

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ Рината Ахметова и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского 7 июля завершили начавшуюся в 2007 году сделку по объединению своих горно-металлургических активов в компании Metinvest B.V. (Нидерланды) – материнской компании группы «Метинвест», говорится в сообщении "Смарт-Холдинга".

Согласно сообщению, на последнем этапе сделки группа «Смарт» внесла в уставный капитал Metinvest B.V. 100% акций компании Trosilia Holdings Limited (Кипр), в опосредованном владении которой находится 46,15% акций Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК).

Завершение объединения горно-металлургических активов СКМ и "Смарт-Холдинга" было оформлено подписанием соглашения акционеров, которое регулирует внесение сторонами принадлежащих им активов в Metinvest B.V., а также устанавливает объем прав каждой из сторон по корпоративному управлению компанией.

В соответствии с данным соглашением, за внесение компании Trosilia Holdings Limited в уставный капитал Metinvest B.V. группа «Смарт» получила ряд дополнительных прав в области корпоративного управления группой «Метинвест». В частности, это право вето по ряду вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров Metinvest B.V. Из 10 членов наблюдательного совета Metinvest B.V. семь членов будут назначаться от СКМ и три – от «Смарт-Холдинга№.

Главный исполнительный директор Metinvest B.V. и группы «Метинвест» будет назначаться СКМ, а «Смарт-Холдинг» получит право назначать второго директора - члена правления Metinvest B.V.

Кроме того, в рамках завершения сделки в пользу группы «Смарт» была выпущена дополнительная акция компании Metinvest B.V. В результате, доля СКМ в Metinvest B.V. сократилась на 0,01% - до 71,24%, доля «Смарт-Холдинга» выросла на 0,01% - до 23,76%, доля Clarendale Limited (принадлежит бывшим собственникам Мариупольского металлургического комбината им. Ильича) осталась на прежнем уровне в 5%.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 1-м квартале 2014 года сохранил производство товарной металлопродукции на уровне января-марта 2013 года, что составило 3 млн тонн, выплавка стали сократилась на 11% - до 2,755 млн, при этом производство чугуна увеличилось на 3% - до 2,8 млн тонн. Выпуск общего железорудного концентрата сократился на 5% - до 8,820 млн тонн, а добыча коксующегося угля снизилась на 12% - до 2,537 млн тонн.

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Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. 100% акций «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона группы входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

«Метинвест» в 2013 году сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2012 годом - до 392 млн долл. с 445 млн долл.