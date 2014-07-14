Украинская промышленность сможет выйти на рынки ЕС через 7-10 лет – эксперт

Украинские производители промышленной продукции смогут полноценно выйти на рынки стран ЕС через 7-10 лет в связи со сложностью перехода на новые технические стандарты.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский.

«Нужно 7-10 лет работы, чтобы вывести промышленность на европейский рынок, всю промышленность, а не только агрокомплекс, но нужно работать», - сказал Засульский.

По его словам, это время необходимо для внедрения многочисленных технологических стандартов ЕС, что включает в себя много составляющих компонентов.

«Выстраивание всей технологии по требованиям Европы – это колоссальная работа, но это нормальный процесс», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что 5 лет адаптации Украины к требованиям европейского рынка заложены в условия Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, ведь в течение этого периода Украина может сохранять импортные пошлины на промышленную продукцию Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и снижение тарифных барьеров между сторонами.

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Украина обязана постепенно снижать импортные пошлины в течение 5, а по некоторым товарам 10 лет, в то время как ЕС открыл свой рынок для Украины в режиме автономных торговых преференций еще до подписания соглашения.