Промпроизводство в еврозоне сократилось на 1,1%

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение показателя на 1,2%.

Относительно мая 2013 г. промпроизводство увеличилось на 0,5%, как и ожидалось.

Рост за апрель в месячном выражении был пересмотрен с 0,8% до 0,7%, а повышение в годовом выражении подтверждено на уровне 1,4%, пишут Вести.ru.

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Сильнейшее помесячное повышение в числе стран еврозоны зарегистрировано в Нидерландах, там показатель увеличился на 1,1%. Самое резкое снижение было в Португалии, где промпроизводство сократилось на 3,6%.

В Германии промпроизводство сократилось на 1,4% в мае относительно апреля, во Франции - на 1,3%, в Испании - на 0,9%.

Тем временем промпроизводство в 28 странах Европейского союза (ЕС) в мае упало по сравнению с апрелем на 1,1%. В годовом выражении наблюдался рост показателя на 1,1%.

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии ВВП стран еврозоны вырастет в 2014 г. на 1,2% после двух лет рецессии, в 2015 г. рост экономики ускорится до 1,7%.