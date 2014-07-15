Около 5 тысяч предприятий подверглись рейдерским захватам при Януковиче – эксперт

Общее количество предприятий, подвергшихся рейдерским захватам в течение пребывания на президенском посту Виктора Януковича, составило около 5 тысяч, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Антирейдерской ассоциации Украины Владимир Остапенко.

По его словам, рейдерским захватам при Януковиче подвергались целые отрасли экономики. По оценке Остапенко, ежегодная сумма сделок по незаконному перераспределению собственности составляла около 7 млрд долларов.

По словам народного депутата Украины (фракция «Батькивщина»), главы парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александры Кужель, на сегодня перед законодательной и исполнительной властью, правоохранительными органами стоит задание по наведению законности в данном вопросе. По ее информации, на данное время в ее парламентский комитет поступило 78 запросов от предпринимателей, которые пострадали вследствие рейдерских захватов. По ее словам, решение данных вопросов требует постоянного контроля за расследованием случаев рейдерства правоохранительными органами. Одним из решений данного вопроса, по словам Кужель, может стать полноценная работа ранее созданной Межведомственной комиссии по противодействию рейдерству. Кужель также отметила, что ее комитетом разработаны предложения, в соответствии с которыми при данной комиссии планируется создать аналитическую группу, которая будет заниматься анализом фактов рейдерства, а также предоставлять о них свои заключения в правоохранительные органы.

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Кужель также сообщила, что попытки рейдерских захватов продолжаются и после смены власти в Украине. Огромное количество случаев рейдерства, по ее информации, зафиксировано в Крыму, после оккупации этой украинской территории Россией. В частности, по ее словам, рейдерским атакам подвергаются средние и мелкие предприниматели, в первую очередь, собственники небольших объектов недвижимости, отелей. Кужель также сообщила, что на данное время начался процесс перераспределения собственности граждан Украины, которые бежали в Россию после смены власти. "Те, кто их принял, уже требуют поделиться своим бизнесом", - отметила она. По ее словам, в данном случае необходимо рассмотреть возможность ареста такой собственности, чтобы избежать возможности дальнейшего ее незаконного перераспределения.

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