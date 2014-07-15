Убытки украинских металлургов выросли втрое и превысили 1 млрд долларов

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-мая 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза или на 8,29 млрд грн - до 12,76 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объём реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 7%, а цены на прокат чёрных металлов в среднем выросли на 11% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 1,7 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заёмных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении.

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 5 месяцев т.г. вырос на 14,2% (на 0,4 млрд грн) и составил 67,3 млрд грн.

Рентабельность операционной деятельности за январь-март 2014 года составила 2,4% против «минус» 8,2% по итогам аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3% или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 9,1% против 9,8% за 2012 год.

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Кредиторская задолженность метпредприятий за прошлый год снизилась на 1,8 млрд грн и по состоянию на 1 января 2014 года составила 62,1 млрд грн. Дебиторская задолженность снизилась на 6,6 млрд грн и составила 49,6 млрд грн.