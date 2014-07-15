Притоку масштабных инвестиций мешают военные действия на Донбассе - Госинвестпроект

Основным фактором, мешающим притоку масштабных иностранных инвестиций в Украину, являются военные действия на Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства инвестиций и управления национальными проектами Украины Сергей Евтушенко.

"Для того, чтобы сегодня приход инвестора в Украине не напоминал джек-пот или выигрыш в бинго, мы должны сделать три основные фундаментальные трансформации. Первое - потребность во внутренней политической стабильности, второе - достичь внутренней экономической стабильности, и третья фундаментальная задача - урегулирование конфликта на востоке, то есть современного типа необъявленной войны", - сказал он.

Он отметил, что ситуация с инвестициями сейчас сложная. По его словам, война в Донецкой и Луганской областях в настоящее время является стоп-фактором для притока масштабных инвестиций в Украину. Однако в случае урегулирования военного конфликта инвестиционная привлекательность страны многократно возрастет.

"Тем не менее, мы убеждены, что изменения не за горами, они состоятся. И я прогнозирую, что при условии выполнения этих трех "домашних заданий", при условии урегулирования конфликта на востоке, я прогнозирую быстрый рост инвестиционной привлекательности интереса к Украине как к площадке размещения инвестиций", - сказал Евтушенко.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года.