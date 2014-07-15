Российская промышленность резко затормозила в июне

Промышленное производство в РФ выросло в январе - июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,5%, говорится в материалах Росстата, передает ИТАР-ТАСС.

В июне в годовом выражении этот показатель увеличился на 0,4%, по сравнению с маем 2014 года - снизился на 0,1%. При этом с исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство за июнь сократилось на 0,7%.

Рост промпроизводства во втором квартале 2014 года по сравнению с аналогичным показателем годом ранее составил 1,8% (МЭР РФ прогнозировал 0,7%), по сравнению с первым кварталом текущего года - 3,6%.

В прошедшем году промпроизводство в январе - июне снизилось на 0,2% в годовом выражении, в июне 2013 года по сравнению с июнем 2012 года - выросло на 1,7%, по сравнению с маем 2013 года - на 2,3%, с исключением сезонного и календарного факторов - на 1,4%.

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Согласно материалам Росстата, в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство в январе - июне 2014 года выросло на 0,9% в годовом выражении (в июне в годовом исчислении был рост на 0,8%, в месячном - снижение на 1,8%). Во втором квартале в годовом выражении показатель увеличился на 0,9%, по сравнению с первым кварталом 2014 года - на 2,9%.

В обрабатывающих производствах показатель за шесть месяцев 2014 года увеличился на 2,6% в годовом выражении (в июне в годовом исчислении - рост на 0,3%, в месячном - на 2,1%). Во втором квартале в годовом выражении показатель вырос на 2,8%, по сравнению с первым кварталом - на 11,1%.

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В сегменте производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе - июне 2014 года отмечено сокращение на 2,6% (в июне в годовом исчислении - уменьшение на 0,8%, в месячном - на 9,5%). Во втором квартале в годовом выражении показатель снизился на 1,1%, по сравнению с первым кварталом - на 28,5%.

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