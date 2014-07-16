ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,5%

ВВП Китая вырос во втором квартале 2014 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В первом квартале рост составлял 7,4%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Государственным статистическим управлением КНР, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, рост экономики Китая вышел на целевой уровень правительства - 7,5% за 2014 год. В 2013 году рост ВВП составил 7,7%.

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Данные оказались лучше прогноза - опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали в среднем сохранение темпов роста во 2 квартале на уровне 7,4%.

Также китайское статуправление обнародовало сегодня данные по промышленному производству, которое в июне 2014 года выросло на 9,2% в годовом выражении после роста на 8,8% в мае. Таким образом, темпы роста промпроизводства впервые с начала года превысили 9-процентный рубеж.

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Эти данные также оказались лучше среднего прогноза экспертов, ожидавших повышения показателя в июне лишь на 9,0%