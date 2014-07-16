Экономика Казахстана замедлилась вслед за Россией

Экономика Казахстана замедлилась в первом полугодии, сообщило Агентство по статистике, увязав это со стагнацией в соседней России и снижением объёмов производства на крупных предприятиях центральноазиатской страны, экспортирующей нефть и металлы, передает Рейтер.

За шесть месяцев 2014 года ВВП Казахстана, по предварительным данным, составил 3,9% по сравнению с 5,1% за аналогичный период 2013 года, сообщило статагентство. В 2013 году рост крупнейшей экономики Центральной Азии ускорился до 6%.

"У нас сейчас снижение, в первую очередь, за счёт некоторого снижения промышленного производства, которое происходит в связи с двумя факторами: первое - замедление темпов экономического роста в основном нашем торговом партнере, в России. Соответственно, в России происходит снижение спроса на казахстанскую экспортную продукцию", - сказал журналистам во вторник глава статагентства Алихан Смаилов.

"И второе: происходит плановый ремонт на одной из крупнейших нефтедобывающих компаний, - сказал он о совместном предприятии с американской Chevron - Тенгизшевройл проводит сейчас плановый ремонт, соответственно добыча нефти у него снизилась. И (производитель меди) Казахмыс остановил планово опять же на реконструкцию крупнейший медеплавильный комбинат в Джезказгане".

"Два крупнейших предприятия уменьшили производство. Но это планово делается, и в результате у нас некоторое замедление в целом по ВВП. Думаю, до конца года темпы вырастут еще", - добавил Смаилов.

Экономика Казахстана, зависящая от мировых цен на нефть и металлы, на протяжении десятилетия росла на 8% ежегодно благодаря высоким ценам на нефть и притоку дешевых денег в банковскую систему, но резко замедлилась на фоне падения спроса на сырьё, и в 2012-м поднялась только на 5% по сравнению с 7,5% годом ранее.

На 2014-2016 годы правительство прогнозирует рост экономики на 6,0-7,1% ежегодно.

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По мнению российского Минэкономики, в этом году ВВП России не вырастет более чем полпроцента из-за оттока капитала и украинского кризиса. В первой половине 2014 года экономика РФ, пострадавшая от санкций США и ЕС за аннексию Крыма, выросла на 1,1% к аналогичному периоду предыдущего года.