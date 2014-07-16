Украина обложила пошлиной белорусские холодильники, удобрения и шины

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает правительственное издание «Урядовий кур’єр».

В частности, на электрические лампы накаливания, минеральные или химические удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, импортируемые из Беларуси, вводится пошлина в размере 55,29% от таможенной стоимости этой продукции.

Для белорусских автомобильных, автобусных покрышек, а также шин для использования на сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средствах Украина вводит пошлины в размере 60,05% от таможенной стоимости.

Кроме того, на перечень холодильников и холодильного оборудования белорусского производства Украина вводит спецпошлины от 55,29% до 60,05% в зависимости от объема холодильных камер.

Специальные пошлины будут применяться к указанным товарам до 31 декабря 2016 года. Решение комиссии вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Украина также ввела спецпошлины на молочные продукты, кондитерские изделия и пиво из Беларуси.

Ранее с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

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Основу украинского импорта из Республики Беларусь составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, металлопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные удобрения, автомобили грузовые, тара пластмассовая, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы и синтетические волокна.