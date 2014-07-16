«Укроборонпром» отремонтирует три вертолета Ми-8 для армии

Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящее в государственный концерн «Укроборонпром» отремонтирует три вертолета Ми-8 для украинской армии за 30,034 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок Украины.

Заказчиком ремонта является военная часть А0215 Министерства обороны Украины.

В частности, речь идет о капитальном ремонте, переоборудовании вертолета и двигателя на вертолете Ми-8МТВ, а также капитальном ремонте вертолетов Ми-8МТПБ и Ми-8МТПИ.

По данным сайта госзакупок, стоимость договора на ремонт Ми-8МТВ составляет 9,978 млн грн, а договора на ремонт Ми-8МТПБ и Ми-8МТПИ – 20,055 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины по состоянию на 11 июля перечислило на финансирование армии из резервного фонда государственного бюджета 7,616 млрд грн, из которых на закупку, модернизацию и ремонт вооружения – 3,924 млрд грн.

Ми-8 - советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М.Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире. Широко используется для выполнения множества гражданских и военных задач.