В Украине ускорился спад промпроизводства

Спад промышленного производства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 5% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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