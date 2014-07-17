В Украине ускорился спад промпроизводства
18:24, 17 июля 2014Промышленность
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Спад промпроизводства в Украине в июне ускорился до 5%.
Спад промпроизводства ускорился более чем вдвое / Фото УНИАН
Спад промышленного производства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 5% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
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