В Украине ускорился спад промпроизводства

18:24, 17 июля 2014
Промышленность
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Спад промпроизводства в Украине в июне ускорился до 5%.

Фото УНИАН

Спад промышленного производства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 5% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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