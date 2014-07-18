Яценюк готовит экономику к работе в условиях мобилизации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня даст поручение профильным ведомствам подготовить экономику к работе в условиях мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на селекторном совещании с главами облгосадминистраций.

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Яценюк отметил, что в ходе совещания основной задачей будут мероприятия по подготовке к мобилизации Украины и национальной экономики, а также к работе органов государственной власти в мобилизованном состоянии.

“Мы находимся фактически в состоянии войны, и в закрытом режиме мной будут даны соответствующие поручения для подготовки экономики к работе в условиях мобилизации, защиты людей в местах их скопления, поскольку нам известно о планах бандитов, которых поддерживает Россия, о дальнейшей дестабилизации ситуации и диверсии на территории Украины”, - сказал Яценюк.

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