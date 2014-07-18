На Луганщине из-за обстрелов вновь обесточены две шахты, горняков эвакуируют

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, сообщает о третьем прекращении подачи электроэнергии на две шахты "Свердловантрацита" (Луганская обл.) из-за боевых действий, при этом компания занимается эвакуацией горняков на поверхность, говорится в сообщении ДТЭК.

Согласно сообщению, электрооборудование было обесточено в 9:45 18 июля вследствие взрыва. Отключены питающие насосы и вентиляторы шахт «Красный партизан» и «Должанская-Капитальная».

«155 шахтеров «Должанской-Капитальной» и 41 горняк «Красного партизана» выходят сейчас на поверхность. Шахтеры «Красного партизана» выполняли работы по жизнеобеспечению остановленной с 11 июля шахты и вынуждены ежедневно спускаться под землю, чтобы защитить шахту и город от затопления», - подчеркивается в сообщении.

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Также сообщается, что электромонтеры «Луганского энергетического объединения» из-за боевых действий пока не могут проводить работы на поврежденных участках, чтобы восстановить энергоснабжение.

При этом в ДТЭК отмечают, что из-за длительного отсутствия электроснабжения возникает реальная угроза затопления горных выработок шахт.

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Также сообщается, что в 10:24 в результате активных боевых действий были обесточены две линии электропередачи 110 кВ и подстанции в районе поселка Пески Ясиноватского района. Без электроснабжения осталась шахта "Октябрьский рудник", где в это время под землей находились 223 горняка. В 12:20 энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей и ДТЭК Донецкоблэнерго подали напряжение на шахту по резервному источнику, горняки подняты на поверхность.

Кроме того, обесточен частично Куйбышевский район Донецка, больница №21, узел связи Укртелекома. Во время обесточивания в больнице проходила операция, но здание было переведено на резервный источник питания.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои между украинскими силовиками и российскими террористами. Террористы с целью дестабилизации политической и экономической жизни в Украине захватывают промышленные предприятия региона, уничтожают его инфраструктуру.

17 июля российские наемники сбили пассажирский самолет малайзийских авиалиний, в результате чего погибло 298 граждан Нидерландов, Малайзии, США, Австралии и других стран.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.