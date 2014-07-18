Россия через своих лоббистов начала воевать с экспортом украинских труб в США - Яценюк

Правительство Украины борется с попытками России помешать украинским производителям поставлять на рынок США товар отечественной трубной промышленности, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании по вопросам диверсификации рынков сбыта в пятницу.

"В Соединенных Штатах Америки Россия через своих лоббистов начала воевать с украинским экспортом. Чтобы не поставляли украинские трубы в США, российские лоббистские компании начали воевать с Украиной и США", - заявил Яценюк.

Он также отметил, что Украина уже достигла позитивных результатов в решении данного вопроса.

"Благодаря нашему тесному сотрудничеству с американцами есть серьезные позитивные решения и подвижки, только ряд вопросов нужно пересмотреть и помочь компаниям в прохождении на рынок", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил, что украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл. Это связано с военной агрессией России на территории Украины.

В частности, в Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои между украинскими силовиками и пророссийски настроенными террористами. Террористы с целью дестабилизации политической и экономической жизни в Украине захватывают промышленные предприятия региона, уничтожают его инфраструктуру.

17 июня российские наемники сбили пассажирский самолет малазийских авиалиний, в результате чего погибло 298 граждан Нидерландов, Малайзии, США, Австралии и других стран.