Российская «Северсталь» из-за санкций распродает свои заводы в США

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» объявила о продаже своих заводов в США «Северсталь Коламбус» и «Северсталь Дирборн», общей стоимостью около 2,3 млрд долл., американским компаниям Steel Dynamics и AK Steel, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, «Северсталь» рассчитывает закрыть сделку с покупателями до конца 2014 года.

Ранее компания также объявила о продаже завода по производству коксующегося угля PBS Coals, расположенного в штате Пенсильвания, США. Покупателем выступила канадская компания Corsa Coal.

По данным издания Bloomberg, решение о продаже американских активов напрямую связано с «возникшими противоречиями между США и Россией вокруг ситуации в Украине». И хотя санкции ЕС и США не коснулись напрямую владельца «Северстали» Алексея Мордашова, однако в «черный список» попал банк «Россия», 6% которого принадлежат подконтрольным ему структурам.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение «черного списка» для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.