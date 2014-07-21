Украина за полгода увеличила производство легковых автомобилей на 31%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2014 года увеличилось на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 22,6 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

При этом производство грузовых автомобилей в январе-июне снизилось на 23,6% - до 559 единиц.

По информации Госстата, в июне текущего года производство легковых автомобилей упало по сравнению с июнем прошлого года на 78,3% - до 1 тыс. единиц.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 34,3% по сравнению с 2012 годом - до 45,8 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).