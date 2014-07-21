ЕС готовит запрет на поставки в РФ высокотехнологичных товаров двойного назначения

Евросоюз готовит новые санкции против России, которые могут включать запрет на экспорт высокотехнологичных товаров двойного назначения, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает Прайм.

"Что касается санкций (в отношении РФ), я поговорил с (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель и (президентом Франции) Франсуа Олландом о том, что ЕС будет готов принять дальнейшие шаги в очередных сферах, в том числе в передовых промышленных товарах двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности", - сказал он.

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"Мы изучим эти вопросы, и Россия должна знать, что действия последуют, если не произойдет радикального изменения положения", - заявил британский премьер.

При этом Кэмерон выразил надежду на то, что Россия "сделает все необходимое" для того, чтобы боевики на востоке Украины "открыли доступ к месту катастрофы малайзийского самолета для проведения тщательного расследования".

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Премьер также считает, что Россия оказывает содействие сепаратистам на востоке Украины. В этой связи он подчеркнул, что "оружие и войска больше не должны пересекать границу, не должно больше быть поддержки боевикам, необходимо уважение суверенитета Украины и ее территориальной целостности". "Таковы требования. И они должны быть выполнены", - заявил Кэмерон.

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