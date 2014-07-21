Британия запретила поставки оружия в Россию

Великобритания приостановила действие всех лицензий на поставки оружия, компонентов вооружений и продукции двойного назначения в РФ из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении канцелярии правительства страны, передает РИА Новости.

«Британское правительство пересматривает экономическое сотрудничество с Россией. Часть сфер двустороннего сотрудничества и торговли уже затронута (кризисом вокруг Украины). Британское правительство предприняло шаги в этом отношении и приостановило все существующие лицензии и заявки на поставку России вооружений, все лицензии на поставку продукции двойного назначения для российских вооруженных сил и федеральных ведомств, экспортные лицензии для поставок в третьи страны, если существует риск того, что конечная продукция, поставляемая в Россию, будет использована против Украины», - говорится в сообщении.

При этом правительство напоминает, что из-за украинского кризиса были отменены все визиты на высшем уровне, визиты военных специалистов и командования, поездки инвестиционных и экономических делегаций, а также полностью заморожено все военное сотрудничество между странами.

«Решения о дальнейших дипломатических шагах будет приниматься в согласовании со странами-членами G7 и Евросоюза. Британское правительство также напоминает компаниям, что решения о ведении бизнеса в России должно приниматься на их риск», - говорится в документе.

Читайте такжеЕС готовит запрет на поставки в РФ высокотехнологичных товаров двойного назначения

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Читайте такжеСМИ: Канада введет новые санкции против России

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.