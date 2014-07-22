На Донбассе ночью после обстрела загорелся коксохимический завод Ахметова

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод, входящий в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест», восстанавливает работу после обстрела и последовавшего пожара в ночь на 22 июля.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

«Ситуация на Авдеевском коксохиме стабилизировалась, завод работает, но ему нужно как минимум 1-2 суток, чтобы справиться с разрушениями и вернуться в нормальный ритм. В течение этого времени доменный цех ММКИ будет работать на пониженных нагрузках», - написал Зинченко.

«События минувшей ночи в Авдеевке очень ярко показали, насколько боевые действия угрожают основе жизнедеятельности городов Донбасса - промышленности. Насколько невосполнимыми могут быть потери», - добавил он.

Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".