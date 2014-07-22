В Мариуполе и Енакиево могут остановиться меткомбинаты

Мариупольский меткомбинат им. Ильича и Енакиевский металлургический завод могут остановиться из-за разрушений после пожара на электроподстанции на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ).

Как сообщила на страничке в социальной сети Facebook директор по коммуникациям группы СКМ, которая является основным акционером «Метинвеста», Наталья Емченко, АКХЗ вчера поздно вечером попал под обстрел.

"Всю ночь был пожар, утром его потушили. Людей мы успели эвакуировать, так что жертв нет. Разрушена электроподстанция. На восстановление работы завода у нас есть 1-2 дня - ровно такой запас кокса на наших металлургических комбинатах, даже если работать в самом "экономном" режиме. Всего 1-2 дня. Глаза боятся, а руки делают. Реально заводчанам сейчас нужно совершить трудовой подвиг. Иначе станут меткомбинаты в Мариуполе и Енакиево. А этого допустить никак нельзя - там работают десятки тысяч людей", - написала Емченко.