Авдеевский коксохим из-за обстрела сокращает производство наполовину

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод, входящий в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест», сокращает выпуск кокса наполовину до полного восстановления электроснабжения завода после пожара в ночь на 22 июля.

«Ожидается, что на ликвидацию последствий потребуется не менее двух суток. Главная задача – полностью восстановить электроснабжение завода. В течение этого времени выпуск кокса на АКХЗ будет сокращен наполовину», - говорится в сообщении пресс-службы «Метинвеста».

«Несколько снарядов попали в технологические цеха основного производства предприятия. Частично разрушено хранилище смолы, используемой для производства пека, повреждены линии электропередач, питающие завод», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили в компании, в целом такая ситуация не повлияет существенным образом на работу ряда металлургических предприятий группы «Метинвест», использующих продукцию АКХЗ – Енакиевского метзавода и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Согласно сообщению, разработана схема замещения поставок кокса на эти заводы продукцией других коксохимических предприятий холдинга – Днепродзержинского, Енакиевского коксовых заводов и коксовых батарей комбината «Азовсталь».

Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".