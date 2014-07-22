"Еврокар" начал производство обновленных Skoda Octavia
Представители Skoda Auto из Чехии 17 июля подписали на заводе «Еврокар» протокол на серийное производство двух обновленных моделей
Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» начал производство новых модификаций автомобиля Skoda Octavia и его спортивной версии SKODA Octavia RS, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".
По данным ассоциации, представители Skoda Auto из Чехии 17 июля подписали на заводе «Еврокар» протокол на серийное производство двух обновленных моделей - Skoda Octavia и Skoda Octavia RS с новыми двигателями.
В сообщении сказано, что двигатель оснащен новым зубчатым ремнем в приводе газораспределительного механизма, что позволяет значительно продлить срок его эксплуатации.
«Первый контроль ремня привода газораспределительного механизма двигателя требуется только после достижения автомобилем отметки в 240 тыс. км", – цитирует пресс-служба генерального директора ЗАО «Еврокар» Игоря Царенко.
Как сообщал УНИАН, «Еврокар» в 2013 году сократил производство легковых автомобилей на 27% - до 11,5 тыс. единиц.
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Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.