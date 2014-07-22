"Еврокар" начал производство обновленных Skoda Octavia

Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» начал производство новых модификаций автомобиля Skoda Octavia и его спортивной версии SKODA Octavia RS, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, представители Skoda Auto из Чехии 17 июля подписали на заводе «Еврокар» протокол на серийное производство двух обновленных моделей - Skoda Octavia и Skoda Octavia RS с новыми двигателями.

В сообщении сказано, что двигатель оснащен новым зубчатым ремнем в приводе газораспределительного механизма, что позволяет значительно продлить срок его эксплуатации.

«Первый контроль ремня привода газораспределительного механизма двигателя требуется только после достижения автомобилем отметки в 240 тыс. км", – цитирует пресс-служба генерального директора ЗАО «Еврокар» Игоря Царенко.

Как сообщал УНИАН, «Еврокар» в 2013 году сократил производство легковых автомобилей на 27% - до 11,5 тыс. единиц.

Читайте такжеУкраина за полгода увеличила производство легковых автомобилей на 31%

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.