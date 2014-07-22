Кременчугский стальзавод из-за России снова приостанавливает работу

С 23 июля Кременчугский сталелитейный завод (Полтавская обл.) снова приостанавливает свою работу, сообщил УНИАН представитель предприятия.

По его словам, завод останавливает работу, так как Россия отозвала ранее выданные сертификаты на производимую продукцию.

Возобновление работы предприятия планируется после возобновления действия сертификатов на изготавливаемую продукцию.

Однако на предприятии не уточняют, когда это может произойти.

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля по 1 июля Кременчугский сталелитейный завод простаивал из-за трудностей со сбытом продукции в Россию.

Кременчугский стальзавод в январе-июне 2014 года уменьшил производство на 35%, или 6 833 тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года, - до 12 692 тонн литья. Почти вся продукции отправлена на склад.

Кременчугский стальзавод в 2013 году уменьшил производство на 48% - до 70 348 тонн.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.