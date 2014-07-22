Глава МИД Австрии поддерживает введение эмбарго на поставки оружия в Россию

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поддержал введение эмбарго на поставки оружия в Россию, сообщает австрийское издание Kurier.

Курц напомнил, что еще в феврале предлагал запретить поставки оружия в Россию, передает РИА «Новости».

«Тогда это предложение не нашло поддержки большинства. Сегодня у меня есть ощущение, что все больше и больше министров иностранных дел поддерживают это», - сказал Курц в Брюсселе, где во вторник проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Он подчеркнул, что вопрос введения санкций против целых секторов экономики РФ должны обсуждать лидеры страны ЕС. Поэтому сегодня не стоит вопрос таких санкций, отметил Курц.

После того, как поддерживаемые Россией террористы сбили над Донецкой областью малайзийский самолет с 298 пассажирами, США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России.

Ранее на саммите ЕС крупнейшие страны союза — Франция и Германия — выступили против эмбарго в отношении российской оборонки, на необходимости которого настаивали Лондон и Варшава.

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Великобритания намерена вновь озвучить требование о переходе к санкциям третьего уровня (против целых секторов экономики). Франция считает, что санкции должны оставаться на втором уровне (против лиц и отдельных компаний).

США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний.