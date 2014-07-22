В Украине хотят создать еще один индустриальный парк

В Житомире возле аэропорта будет создан индустриальный парк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель житомирского городского председателя Сергей Сухомлин сегодня на пресс-конференции по вопросам развития города.

По его словам, «в Житомире будет создан индустриальный парк».

При этом Сухомлин отметил, что «в зоне аэропорта есть земли, где можно разместить такой парк. Как раз наличие аэропорта и позволяет на этих землях его разместить».

Он уточнил, что индустриальный парк может занять 100 гектаров земли, на которой могут разместиться до 30 предприятий.

Согласно информации первого заместителя городского председателя, обустройство индустриального парка в состоянии обеспечить свыше 3 тысяч дополнительных рабочих мест.

«Убежден, что до конца этого года мы этот индустриальный парк зарегистрируем», - сказал Сухомлин.

На пресс-конференции также было отмечено, что создание индустриального парка - абсолютно новый подход для вхождения инвестора в Житомир. Парк обустроят, чтобы обеспечить экономическое развитие и повысить конкурентную способность областного центра, активизировать инвестиционную деятельность, развить современную производственную и рыночную инфраструктуру.

По словам Сухомлина, основные направления деятельности индустриального парка и его концепцию определит следующая сессия Житомирского горсовета в августе.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня Земельная комиссия Житомирского областного совета передала в аренду украинской авиакомпании YanAir 58 га земли в Житомире под восстановление и строительство аэропорта. Общая сумма этого проекта достигает $15 млн. В Житомирском городском совете 22 июля сообщили, что с осени взлетная полоса аэропорта города будет готова к принятию самолетов малого класса. Также сообщается, что в планах компании – уже в следующем году увеличить протяженность взлетной полосы, чтобы можно было принимать самолеты класса Boeing.

Справка УНИАН. Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

В соответствии с украинским законодательством, Госинвестпроект включает индустриальный парк в реестр индустриальных парков на основании соответствующего решения комиссии при Минэкономразвития.