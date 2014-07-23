Chrysler отзывает почти 800 тыс. внедорожников из-за проблем с зажиганием

Американский автопроизводитель Chrysler, контролируемый итальянским концерном Fiat, объявил во вторник об отзыве по всему миру почти 800 тыс. автомобилей марки Jeep в связи с возможной неисправностью замков зажигания, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сервисная акция затронет внедорожники Jeep Commander 2006-2007 модельных годов и Jeep Grand Cherokee 2005-2007 модельных годов. В заявлении Chrysler отмечается, что у этих автомобилей брак замка зажигания может привести к внезапному повороту ключа, что вызывает остановку двигателя и, соответственно, резкое торможение. Кроме того, в случае ДТП из-за этого дефекта могут не раскрыться подушки безопасности. Около 650 тыс. подлежащих отзыву машин были проданы в США.

Автопроизводитель заявил, что ему известно только об одном дорожном инциденте, который был вызван данной неисправностью. Концерн пообещал бесплатно устранить выявленный дефект во всех автомобилях, подлежащих отзыву.

В июне этого года из-за похожей проблемы Chrysler был вынужден отозвать с рынка почти 700 тыс. внедорожников и минивэнов.

В начале года другой американский концерн General Motors из-за дефекта замка зажигания отозвал по всему миру 2,6 млн легковых машин. Неполадка приводила к отключению двигателя во время движения, что вызывало сбой в тормозной системе и отключение устройств безопасности. Эта неисправность стала причиной гибели не менее 13 человек.