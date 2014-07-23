Медведев признал, что российская оборонка пострадает из-за конфликта с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал появление «рисков» для российского оборонно-промышленного комплекса в связи с «ухудшением ситуации в Украине».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с торговыми представителями РФ в других странах.

«Нужно смотреть, кто именно владеет технологиями или контролирует те или иные рынки сбыта, анализировать риски, связанные с использованием иностранных поставщиков. Это понятно, часть таких рисков появилось и у нас, например, в оборонно-промышленном комплексе в связи с ухудшением ситуации в Украине», - сказал Медведев.

При этом выступил против дискриминации российских товаров на мировом рынке.

«Любые случаи дискриминации необходимо тщательно отслеживать, по возможности, прогнозировать отдельные действия и жестко отстаивать наши законные интересы, разъяснить смысл принимаемых нами ответных мер и причин их введения. Мы не можем допустить, что кто-то поддерживает свою экономику за наш счет или нам в ущерб», - сказал он.

По его словам, сегодня протекционистские меры маскируют в интересах совершенно определенных компаний под санкции.

«К тому же, делается это в противоречии со своими обязательствами. Обязательствами, которые каждая страна принимала на себя при вступлении в ВТО», - считает Медведев.

Он подчеркнул, что Россия должна использовать механизмы ВТО для защиты своих интересов.

«Этим правом мы должны научиться пользоваться в полном объеме, пока этим инструментом, надо признаться честно, мы не обладаем», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.