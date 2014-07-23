СМИ: Яценюк защищает бизнес и доходы Ахметова

В условиях острой нехватки денег Кабмин Яценюка принял решение снизить расходы бюджета и повысить налоги практически во всех секторах экономики. Кроме тех, где ведет свой ключевой бизнес Ринат Ахметов, пишет «Экономическая правда».

Так, бизнес по добыче руды правительство почему-то не рассматривает как дополнительный источник для увеличения доходов. В поданных законопроектах нет значительного повышения уровня платы за добычу металлических ископаемых.

Это традиционная сфера интересов богатейшего человека Украины – Рината Ахметова. Именно горно-обогатительные комбинаты входят в топ-5 самых прибыльных его компаний (по итогам 2012 года).

Хотя эти данные за 2012 год несколько устарели, в 2013 году Ахметов нарастил экспорт руды и уменьшил продажи металлопродукции. По сути, он продает недра Украины за рубеж, что является явным нарушением интересов страны.

Добыча железной руды приносит СКМ огромные доходы из-за чрезвычайно высоких мировых цен на нее. По официальным данным ахметовского Метинвеста, операционная рентабельность компании в 1 квартале 2014 года составила 30%.

Высокие заработки на руде подтверждают результаты и других компаний, работающих на этом рынке. Например, Ferrexpo Константина Жеваго получила в 2013 году операционную рентабельность в 32%.

Казалось бы, такой лакомый кусок не мог пройти мимо взгляда правительства, который сейчас пытается всеми способами увеличить наполнение госбюджета. Однако прошел.

По словам депутатов, железнорудный сектор является разменной монетой. Они считают, что правительству не хватит голосов коалиции. Поэтому оно рассчитывает привлечь голоса "регионалов", которые находятся под влиянием Ахметова. Вполне может быть, речь даже идет о сотрудничестве с остатками всей фракции регионов, подконтрольной самому богатому человеку в Украине.

Если эта версия верна, то именно Ахметов, роль которого в трагических событиях, уже полгода происходящих в Украине, является вовсе не однозначной, получит лучшие условия для своей бизнес-империи.

"Экономическая правда" попросила Арсения Яценюка объяснить этот момент, а также прокомментировать другие предложения. Однако премьер не ответил изданию.