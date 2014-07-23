В Кабмине подготовили план выхода украинского бизнеса на рынки ЕС

Министерство экономического развития и торговли планирует после гармонизации украинского законодательства по стандартизации, оценке соответствия и метрологии к европейским нормам пересмотреть технические регламенты по отдельным видам продукции, что позволит расширить возможности для их экспорта в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента технического регулирования и метрологии Минэкономразвития Леонид Виткин на конференции "Стратегия развития системы технического регулирования Украины".

«У нас есть план, состоящий из двух частей: краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный – на полгода. В первую очередь, базовое законодательство, которое определяет порядок функционирования систем стандартизации, оценки соответствия и метрологии, привести к европейским нормам. … Дальше – секторальное законодательство. То есть технические регламенты по отдельным видам продукции, которые мы должны принять», - сказал Виткин.

По его словам, на сегодняшний день в Украине наиболее перспективные виды продукции, которые в первую очередь будут поставляться в ЕС, – это электротехническая, машиностроительная и трубная продукция. «Украина еще с советских времен была сильна в этих видах продукции. Но нам нужно поднять ее уровень», - сказал он.

Представитель Минэкономразвития аргументировал перспективность этих видов продукции тем, что их качество наиболее адаптировано к европейским стандартам.

«Приведу пример по электротехнической продукции. Уровень соответствия наших стандартов европейским в этой сфере самый высокий. Мы делали анализ, и он показал, что треть украинской электротехнической продукции идет на экспорт. И это мы еще не подписали соглашение с ЕС о взаимном признании наших сертификатов и деклараций, чтобы наша продукция шла на экспорт без дополнительных проверок», - отметил Виткин.

Он также сообщил, что Минэкономразвития надеется, что украинские производители воспользуются возможностью и начнут поставлять свою продукцию на европейский рынок. Для этого правительство сделает все, чтобы гармонизировать украинское законодательство с европейским, в частности, в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

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Как сообщал УНИАН, три месяца назад Евросоюз в одностороннем порядке открыл дверь для украинских товаров, обнулив для этого пошлины. Вместе с тем, последние цифры Госстата по внешней торговле свидетельствуют: торговля с ЕС растет, но слишком медленно. Экспорт украинских товаров в Польшу за этот период вырос на 36,4% - до 248,6 млн долл, в Германию – на 17%, до 149,3 млн, в Италию – на 41%, до 229,2 млн, в Венгрию – на 11,7%, до 134 млн долл. В целом, за первые 5 месяцев года объем поставок отечественных товаров в ЕС вырос по сравнению с 2013-м на 15,3% и составил треть от общего экспорта. Одновременно весьма стремительно падает товарооборот с Россией. Поставки товаров в Россию упали только в мае на 28,5%.

В Минэкономразвития неоднократно заявляли, что украинскому производителю сложно попасть на рынок ЕС, так как отечественная продукция не соответствует европейским стандартам безопасности. Потому необходимо гармонизировать украинское законодательство с европейским.