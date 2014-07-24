Регионал Колесников жалуется на убытки из-за "боевиков ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил основной бенефициар компаний, народный депутат от Партии регионов Борис Колесников.

«Очень плохо работают («АПК-Инвест» и «Конти» - УНИАН). Мы закрыли после нападения боевиков ДНР логистический склад в Макеевке… Возят воду (на «АПК-Инвест» - УНИАН), производство стоит», - сказал Колесников.

По его словам, из-за того, что кондитерская фабрика «Конти» приостановила работу ряда производственных цехов, люди оставлены в неоплачиваемый отпуск.

«У «Конти» нет скоропортящихся продуктов, поэтому «Конти» может, извинившись перед работниками, отправить их в бесплатный отпуск»- сказал депутат.

Что касается убытков, которые понесли оба предприятия, то, по словам Колесникова, их еще не подсчитывали.

Как сообщал УНИАН, в начале июля «АПК-Инвест» (Донецкая обл.) заявил о том, что 7 июня неизвестные вооруженные люди захватили распределительный центр компании в Макеевке, который выполнял функции накопления готовой продукции и логистического распределения.

В середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.

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Справка УНИАН. «АПК-Инвест» владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно» и «Ставрос». Земельный банк компании составляет 41,3 тыс. га.

Группа «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входит «ПО «Конти» и «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики и две кондитерские фабрики в Курске (Россия). Основные ТМ группы «Конти»: Amour, Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».

Основным бенефициаром компаний является народный депутат Борис Колесников.