КрАСЗ с 1 августа приостанавливает производство автомобилей

Кременчугский автосборочный завод (Полтавская обл.) 1 августа приостанавливает производство автомобилей.

Об этом УНИАН сообщил директор предприятия Николай Черныш.

По его словам, обвал спроса на автомобильном рынке более чем в два раза вследствие экономического кризиса, прекращение поддержки отечественных автопроизводителей, а именно снижение размера спецпошлин на новые автомобили, отмена утилизационного сбора привели к плачевной ситуации в национальном автомобильном производстве.

"Система существующих тарифных норм делает импорт автомобилей более выгодным, чем производство. Поэтому руководство "АИС" приняло решение о приостановлении нашего производства. Ранее собираемые на заводе автомобили Geely и SsangYong будут завозиться в страну в готовом виде. Дальнейшие производственные планы и планы развития завода будут сформированы после стабилизации ситуации на автомобильном рынке",- сказал Черныш.

Он также сообщил, что в связи с остановкой сборки автомобилей коллектив завода будет сокращен в два раза.

Оставшиеся люди будут работать над переоборудованием автомобилей: установкой надстроек на автомобили в случае получения таких заказов.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году КрАСЗ останавливал свою работу с 1 до 19 июня. На предприятии сообщали, что остановка была вызвана проблемами с комплектующими.

С 23 июля в Кременчуге остановился стальзавод, с перебоями работает Крюковский вагоностроительный завод. «Кредмаш» перешел на четырехдневный режим работы, вместо пятидневного.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2013 году увеличил производство автомобилей в 2,7 раза — до 9049 шт.