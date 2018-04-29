Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века

Акцент на развитии военно-воздушных сил не случаен. Принцип «господства в небе – господства на земле» приобрел особенное значение на фоне боевых действий в Украине, а также конфликтов в Израиле и Ираке. Для нашей страны, ведущей войну на востоке, этот посыл актуален вдвойне. Личный состав ВВС Украины составляет немногим менее половины всего личного состава армии, однако эффективность этого рода войск не столь значительна. Причин тому множество – от общей изношенности и морального старения техники, до скудности военного бюджета и отсутствия возможностей для полноценной подготовки пилотов.

Весь армейский бюджет Украины, включая расходы на поддержку боеспособности авиации, на 2014 год составляет порядка 1,4% ВВП (чуть более 1,2 млрд долл.). Это, к слову, один из самых низких показателей среди стран СНГ и государств Восточной Европы. Наши соседи по ЕС – Польша и Венгрия - тратят на армию втрое больше. Государства СНГ, близкие к Украине по уровню ВВП и численному составу армии, за исключением России, выделяют на оборонные нужды в полтора-два раза больше украинцев.

А между тем ведущие мировые авиационные менеджеры и заказчики однозначны в своем мнении. В ходе работы авиасалона «Фарнборо-2014» они в один голос заявили о необходимости усиления военной мощи в условиях нестабильного мира. Подтверждением тому стали итоги авиасалона: за пять дней его работы участники более 70 делегаций из 59 стран мира провели более 1200 деловых встреч и переговоров, подписав контрактов на 200 млрд долл.

Тон дискуссий и заявлений «по традиции» задал «хозяин» салона – премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Открывая авиашоу, он сообщил, что британское правительство до конца 2014 года выделит 1,1 млрд фунтов (более 22 млрд грн) на развитие королевских ВВС. Причем из этих денег более 300 млн фунтов пойдет лишь на одну программу - модернизации многоцелевого истребителя четвертого поколения «Еврофайтер тайфун» («Eurofighter Typhoon»), который является совместной разработкой европейских инженеров и стоит на вооружении нескольких стран ЕС и Саудовской Аравии.

Прошедшая выставка показала, что наращивает «мышцы» и конкурент европейцев – американский концерн Lockheed Martin, являющийся разработчиком новейшего малозаметного истребителя-бомбардировщика вертикального взлета и посадки пятого поколения «F-35 Lightning II». Несмотря на то, что самолет не был представлен на Фарнборо из-за проблем с двигателем, он остается весьма востребованным на рынке. «И это не удивительно – отметила в интервью журналистам исполнительный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон. - Только за последнее десятилетие мы пережили сразу несколько больших войн. Напряженность в мире от года к году растет, и она уже меняет ситуацию и определяет новые подходы к мироустройству и вопросам безопасности».

Хьюсон также подтвердила интерес английских ВВС в закупке целой эскадрильи F-35 – порядка 11 машин до конца 2016 года. «Национальная безопасность – основа национального процветания, особенно сейчас – в условиях опасного и нестабильного мира. – сказал Кемерон. - Ни одно правительство не сможет строить и внедрять долгосрочных экономических планов, если не будет своевременно разрабатывать и воплощать планов по обороне и военной защите».

Любопытно, что накануне выступления на Фарнборо Кэмерон принял участие в торжественной церемонии присвоения имени королевы Елизаветы новейшему авианосцу ВМФ Великобритании. Корабль будет спущена на воду в Шотландии, и уже в скором времени встанет на боевое дежурство. Этот факт, как подчеркнули английские обозреватели, наряду с анонсированной на «Фарнборо» программой модернизации «Еврофайтера» уже стал предметом гордости британского Кабинета министров, планирующего по согласованию с парламентом страны изменить государственную военную доктрину.

Кстати особый интерес к рынкам развивающихся стран и стран Ближнего Востока также стал отличительной особенностью нынешнего «Фарнборо». В пестрой толпе участников и посетителей авиасалона было немало представителей стран юго-восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Причем ряд делегаций возглавляли непосредственно главы правительств. В частности, в ходе авиасалона премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о планах вдвое нарастить военный бюджет страны – до 25 млрд долл в год и привлечь европейских и американских авиастроителей к организации производства на индийской территории.

Более 50 машин значатся в списке «твердых» заказов и европейского концерта Airbus – разработчика транспортного самолета A-400, представляющего прямую конкуренцию украинскому Ан-70 производства концерна «Антонов». Вот только если наша «семидесятка» была представлена лишь на стенде в виде макета, то А-400 выполнял ежедневную программу демонстрационных полетов и традиционно пользовался большой популярностью «на бетонке» Фарнборо.

Каждое появление А-400 в небе «Фарнборо» сопровождалось голосовым комментарием о том, что самолет с момента первого полета в декабре 2009 года, налетал уже 6,3 тыс. часов и совершил более 2,2 тыс. вылетов. До конца года А-400 поступят на вооружение армий Великобритании, Германии, Испании, Малайзии и Мексики. В следующем году перечень заказчиков А-400 (общий пакет заказов на 2015 год составляет 23 машины) пополнят Министерства обороны Саудовской Аравии, ОАЭ и, как ожидается, Казахстана.

Желание развивать программы строительства беспилотных летательных аппаратов, используемых в качестве самолетов – разведчиков, заявили Китай, Турция, Пакистан, Южная Африка и Иран. «Для многих стран развитие именно беспилотной авиации является очевидным, хотя и во многом амбициозным шагом. Беспилотная авиация двигает технический прогресс не менее мощно, чем пилотируемая авиация, при этом расходы на ее поддержку относительно ниже», - прокомментировал ситуацию эксперт «Фарнборо» Дэвид Дональд. По его мнению, беспилотная авиация – это до сих пор не разработанный рынок, хотя он также, как любой другой технологический рынок, требует значительных инвестиций и знаний.

И эти знания, к слову, есть у украинских ученых и авиастроителей. Но их реклама и продвижение, увы, остаются на низком уровне. Украинский павильон на «Фарнборо» был весьма многообразен, но это мало способствовало его популярности среди посетителей, желавших смотреть не на пластиковые модели самолетов и двигателей, а на реальные изделия «в металле».

Авиационный мир заявил о желании перевооружаться – быстро и эффективно, находить наиболее приемлемые военные решения. Сможет ли Украина идти в ногу со временем и размещать у себя новейшие образцы военной техники, выполнять актуальные военные заказы? В условиях жесткой ограниченности бюджетных средств этот вопрос остается открытым. Но решение определенно потребуется. Причем не когда-то, а в ближайшем будущем. Возможности – есть. Дело за малым - найти способ реализовать выверенные государственные задачи.

Олеся Сафронова (УНИАН)