На "Стироле" отрицают возможность химической катастрофы в Горловке

На предприятии "Стирол" в Горловке нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ, заявляет председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В заявлении отмечается, что возможные взрывы на территории предприятия могут разрушить производственные цеха, но не приведут к химической аварии с тяжелыми последствиями.

"Я категорически осуждаю действия вооруженных лиц, которые сегодня проникли на территорию химического концерна "Стирол" в Горловке, заминировали его и выдвинули требования к украинским властям", - заявил Фирташ.

Он назвал такие действия "преступными и бессмысленными".

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Фирташ также отметил, что все крупнотоннажное производство, которое включает в себя синтез и переработку аммиака, было остановлено 8 мая 2014 года после обострения ситуации в регионе.

Он заверил, что с целью безопасности, сразу после получения информации о минировании, все сотрудники концерна "Стирол" были эвакуированы с территории предприятия.