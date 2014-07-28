Путин потребовал ускорить работу по импортозамещению в оборонном комплексе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совещании по вопросу импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, необходимо выяснить, сколько нужно денег и времени для того, чтобы развернуть соответствующее производство на российских заводах, и обеспечить финансирование этой работы. "Некоторые вещи, которые мы получали и которые были задействованы в программе госвооружения, в общем, старики - и старые технологии, и оборудование, на котором все это производится. А мы можем и должны сделать на современной высокотехнологичной основе - так, как это у нас получается, когда мы соответствующим образом организуем работу", - сказал Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что Россия готова отказаться от кооперации с Украиной. 28 апреля российский президент заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия. 16 июня вице-премьер Виталий Ярема заявил, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.