ФГИ: Одесским припортовым заводом заинтересовались французы и арабы

На Одесский припортовый завод есть потенциальные покупатели из Франции, а также из арабских стран, в частности, из Катара, сообщил в эфире программы Первого национального канала и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко.

Он также отметил, что Фонд госимущества рассчитывает получить за приватизированный госпакет ОПЗ 600 млн долларов и не исключил, что ФГИУ может поднять цену приватизируемого госпакета акций, чтобы не допустить покупки предприятии по демпинговой цене.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ включил ОПЗ в перечень на приватизацию в 2014 году.

Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в январе-марте 2014 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 14,5% - до 39,637 млн грн с 46,392 млн грн.

В 2013 году «Одесский припортовый завод» увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом - до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.