Одна из крупнейших шахт остановила работу из-за боев и рисков для горняков

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

Согласно сообщению, в непосредственной близости к шахте «Комсомолец Донбасса» активировались боевые действия, из-за чего путь сотрудников на работу и обратно стал представлять реальную опасность.

По словам директора шахты Николая Еремина, «руководство компании поэтому решило приостановить работу одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины, теперь добыча и обогащение угля, а также проходка, прекращены, шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения: ведется откачка воды и вентиляция горных выработок».

Директор подчеркнул, что на шахте в настоящее время работает около 5 тыс. сотрудников, но из-за боевых действий в Горловке, Шахтерске, Снежном и других населенных пунктах рядом с предприятием шахтеры не могут приехать на работу.

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«Это вынужденная мера, и как только ситуация улучшится и боевые действия прекратятся, шахта вернется к привычному ритму работы», - констатировал Еремин.

Он уточнил, что для поддержания горных выработок выходить на работу будет только дежурная группа людей, которые живут неподалеку и не будут по пути на работу проезжать зону боевых действий, остальные сотрудники предприятия переведены в плановые тарифные отпуска или отпуска без содержания с сохранением за ними рабочих мест.

Директор также напомнил, что шахта «Комсомолец Донбасса» отгружает уголь на Криворожскую ТЭС.

«На время приостановки шахты станция будет вырабатывать запас угля на складах. Топлива достаточно для стабильной работы ТЭС в течение трех недель. Рассматриваются варианты альтернативных источников поставки угля», - объяснил Еремин.