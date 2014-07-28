Авдеевский коксохим полностью обесточен из-за боевых действий

Один крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест», полностью обесточен из-за активных боевых действий вблизи линии электропередачи в районе Авдеевки.

«Сегодня в 15:27 во время боевых действий была повреждена снарядами последняя из четырех линий электропередачи, которая обеспечивала током Авдеевский коксохимический завод. Предприятие полностью обесточено», - говорится в сообщении энергетического холдинга ДТЭК.

В сообщении отмечается, что коксовые батареи АКХЗ переведены в режим «горячей консервации». Если в течение 24 часов электроснабжение будет возобновлено, батареи удастся запустить вновь. По истечении этого срока восстановление работы батарей станет невозможным. Предпринимаются экстренные меры.

Согласно сообщению, нормальная схема электроснабжения АКХЗ предусматривает четыре линии 110 кВ. Но уже с 21 июля из-за повреждений линии в ходе боевых действий электроснабжение предприятия обеспечивала только одна высоковольтная линия Макеевка-АКХЗ №1, которая сегодня тоже вышла из строя.

Энергетики ДТЭК 25 июля смогли восстановить вторую питающую завод линию, но через несколько часов она снова вышла из строя из-за боевых действий.

В сообщении отмечается, что как только будет дан «зеленый коридор», энергетики ДТЭК смогут приступить к осмотру и восстановлению линии электропередачи.

Как сообщал УНИАН, Авдеевский КХЗ после пожара в ночь на 22 июля был вынужден сократить выпуск кокса наполовину до полного восстановления электроснабжения завода. Как отметили в "Метинвесте", в целом такая ситуация не повлияет существенным образом на работу ряда металлургических предприятий группы, использующих продукцию АКХЗ, – Енакиевского метзавода и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Справка УНИАН. С 15 апреля в Донбассе проводится антитеррористическая операция против вооруженных сепаратистов, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.