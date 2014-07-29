Владельцы ГОКов нашли схему снижения рентных платежей даже при новом налогообложении - эксперт

Владельцы и руководители украинских горно-обогатительных комбинатов нашли схему снижения рентных платежей, тем самым увеличивая свои доходы, даже при установлении с апреля 5%-й ренты от стоимости товарной продукции, тогда как ранее платеж составлял 3,64 грн с тонны добытой руды.

Об этом в комментарии УНИАН сказал экс-министр промполитики Украины Валерий Мазур.

Он сообщил, что для снижения рентных отчислений внутри ГОКа создается вид существования двух предприятий – по добыче руды и ее обогащению.

«Есть горно-обогатительный комбинат, есть карьер, где добывают руду. Вот добыли руду, и она стоит на карьере, например, 40 грн за тонну, они берут и передают ее на горно-обогатительную фабрику и делают вид, что это как бы два разных предприятия, и платят сразу рентный налог 5%. От 40 гривень это получается 2 гривни, а уже эта горно-обогатительная фабрика продает руду по 100 долларов за тонну, но уже никаких рентных сборов государству не платит: не она же добывала», - сказал Мазур.

По его словам, таким образом, идет продажа за рубеж ценных ископаемых, и владельцы ГОКов получают большие прибыли, при этом государство получает копейки.

Мазур подчеркнул, что для увеличения доходов в бюджет ставки по добыче руды необходимо увеличить до 10-15%, поскольку именно такие размеры рент существуют в других странах. Кроме того, необходимо, чтобы налоговые органы вели жесткий контроль над процессом установления рыночной цены на продукцию для пополнения госбюджета.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Верховная Рада Украины поддержала антикризисные законопроекты, предлагаемые правительством, в которых увеличивалось налогообложение бизнеса. Среди изменений были внесены поправки в Налоговый кодекс по размерам рентных платежей. Так, с апреля они составляют 5% от стоимости товарной продукции, тогда как до этого ГОКи перечисляли государству 3,64 грн с тонны добытой руды.

Справка УНИАН. В Украине находится 8 крупных горно-обогатительных комбинатов, которые ежегодно добывают около 80 млн тонн руды для отечественной металлургической промышленности, а также продают руду за рубеж.

Наибольшее количество ГОКов - Северный, Южный, Центральный, Ингулецкий находятся во владении горно-металлургической группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Компании Ferrexpo Константина Жеваго принадлежит Полтавский и Еристовский ГОКи.

Российской группе «ЕВРАЗ» принадлежит ГОК «Сухая Балка», и еще один ГОК находится во владении меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

Горно-металлургические предприятия Украины в первом полугодии увеличили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,897 млрд долл. За 6 месяцев было экспортировано 19,595 млн тонн ЖРС, доля которого в общем объеме валютной выручки от экспорта составила 5,54%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 46,5% выручки, Чехия – 11,4%, Польша – 11,3%.