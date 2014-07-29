"Стирол" опровергает слухи о пожаре на предприятии

"Это слухи, уже проверили, ничего там не горит", - сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, отметив, что горит трава неподалеку от предприятия.Читайте такжеНа "Стироле" отрицают возможность химической катастрофы в Горловке

Ранее боевики угрожали взорвать "Стирол" в Горловке, если украинская армия продолжит свое наступление. Вместе с тем, на предприятии "Стирол" сообщили, что на производстве нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ.