"Стирол" опровергает слухи о пожаре на предприятии
14:26, 29 июля 2014Промышленность
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Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) опровергает слухи, появившиеся в Интернете, о пожаре на предприятии.
"Стирол" опровергает слухи о пожаре на предприятии / zn.ua
"Это слухи, уже проверили, ничего там не горит", - сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, отметив, что горит трава неподалеку от предприятия.Читайте такжеНа "Стироле" отрицают возможность химической катастрофы в Горловке
Ранее боевики угрожали взорвать "Стирол" в Горловке, если украинская армия продолжит свое наступление. Вместе с тем, на предприятии "Стирол" сообщили, что на производстве нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ.
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