Структуры Фирташа пытаются умышленно остановить Вольногорский ГМК - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сказал экс-министр промполитики Украины Валерий Мазур.

«Что сегодня делается на Вольногорском ГМК? Фирташевцы сегодня берут и вывозят оттуда оборудование, прекращают делать вскрышные работы. То есть доводят комбинат до того чтобы он остановился. А ведь там 6 тысяч рабочих. При этом потом скажут - вот видите, пока был Фирташ, было все хорошо. А теперь прекратили аренду, и стало все плохо», - сказал Мазур.

«Это ни в какие рамки не лезет. В нынешнее время, когда каждая копейка нужна бюджету, с таким подходом скоро не будет средств, чтобы платить военным, учителям, медикам, пенсионерам. Идет разграбление государства через недра!» - добавил экс-министр.

Кроме того он сообщил, что Фирташ продолжает получать сверхприбыли при минимальных затратах на аренду Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

«По оценкам экспертов, два комбината дают чистую прибыль 350 млн долл. в год. Фирташ незаконным путем добился того, что 10 лет держит два ГОКа в аренде. Причем 2 последних года не платил арендную плату и говорил, что просто их сохраняет, а 350 млн долл. клал в карман», - добавил Мазур.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины по поручению Кабинета министров Украины в начале июня 2014 года уведомил «Крымский титан» о намерении расторгнуть договора аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. Однако, до сих пор Кабмин Яценюка так и не принял окончательного решения о судьбе вышеупомянутых предприятий.

Ранее правительство Тимошенко пыталось вернуть под контроль государства Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Кабмину Тимошенко этого так и не удалось сделать.

Однако с приходом Януковича, правительство отказалось от возврата контроля над этими предприятиями, разрешив Фирташу продлить срок аренды до сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Фирташ был задержан 12 марта в Вене по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же подконтрольная Фирташу Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".