"Антонов" завершил сборку фюзеляжа нового транспортного самолета Ан-178

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) завершил стапельную сборку фюзеляжа первого экземпляра нового среднего транспортного самолета Ан-178, сообщила пресс-служба "Антонова".

По данным пресс-службы, дальше предприятие начинает работы по окончательной сборке машины – стыковке основных агрегатов планера (крыла, хвостового оперения, пилонов, мотогондол и др.), монтажу самолетных систем, отработке самолетного оборудования и подготовке самолета к первому вылету и началу сертификационных испытаний.

В сообщении сказано, что при проектировании и строительстве нового самолета была применена безбумажная технология проектирования и изготовления изделия, основанная на разработке 3D-моделей.

По словам генерального конструктора "Антонова" Дмитрия Кивы, Ан-178 сможет прийти на смену транспортным самолетам Ан-12, которых было выпущено более 1400 экземпляров, и С-160, построенным в количестве более 200 машин.

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Как сообщал УНИАН, «Антонов» презентовал Ан-178, первый полет которого запланирован на начало 2015 года, на аэрокосмической выставке «Фарнборо-2014».

Уникальной особенностью Ан-178 является возможность перевозки всех существующих в мире типов пакетируемых грузов (в контейнерах и на поддонах).

Самолет будет обладать грузоподъемностью до 18 тонн и сможет выполнять задачи в рамках материально-технического обеспечения войск, парашютное десантирование небольших подразделений военных и грузов на платформах, транспортировать раненных и легкую технику, доставлять оборудование и двигатели.

Кроме того, Ан-178 будет оснащен двумя реактивными моторами, которые по сравнению с четырьмя турбовинтовыми, используемыми на многих транспортных самолетах, при одинаковом расходе топлива имеют практически на 40% большую крейсерскую скорость.