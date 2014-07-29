Экспорт из Германии в Россию упадет на 17%
Бизнес Германии сигнализирует о значительном снижении объемов немецкого экспорта в Россию.
Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) обнародовало информацию о существенном снижении объемов немецкого экспорта в Россию.
По опубликованным во вторник, 29 июля, в газете Handelsblatt данным, экспортные поставки в 2014 году могут уменьшиться по меньшей мере на 17%, что соответствует приблизительно шести миллиардам евро.
Как сообщает «Немецкая волна», в своих оценках DIHK опирается на сообщения немецких компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Они выражают серьезную озабоченность в связи с тем, что многие российские фирмы близки к прекращению дальнейшей работы с клиентами.
"Отчасти это уже произошло", считает глава DIHK Фолькер Трайер. По его мнению, немецко-российские экономические отношения "в данный момент серьезно затруднены". Особые опасения по поводу дальнейшего сотрудничества наблюдаются в машиностроительной отрасли.
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В то же время немецкое Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) предостерегает, что конфликт в Украине угрожает Германии потерей 25 000 рабочих мест.
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В опубликованном во вторник, 29 июля, интервью газете Leipziger Volkszeitung, глава организации Марио Охофен заявил, что в Германии около 300 000 человек завязано на российском бизнесе.
По его словам, если торговые санкции Запада приведут к рецессии в России, "это может стоить Германии 0,5% экономического роста".
Охофен также добавил, что немецкий средний бизнес "весьма обширно" пострадал от разногласий на фоне украинского кризиса.