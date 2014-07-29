Авдеевский коксохим удалось частично подключить к электроснабжению

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест», частично подключен к электроснабжению после почти суточного отсутствия электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи в районе Авдеевки.

«Во вторник, 29 июля, совместными усилиями специалистов ДТЭК и коксохимиков на Авдеевский КХЗ группы «Метинвест» возобновлена подача электричества», - говорится в сообщении группы «Метинвест», опубликованном в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, на АКХЗ вводится план поэтапного запуска технологического оборудования, которое было аварийно остановлено почти на сутки вследствие ведения боевых действий в районе завода.

«На данный момент нельзя исключить повторения аварийной ситуации, так как по-прежнему подключены только две из четырех линий, питающих завод – «Ясиноватая – АКХЗ №2», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, в результате военных действий были повреждены линии электропередач и прекращена подача питания на завод. Предприятие полностью остановилось. Коксовые батареи были переведены в режим аварийной остановки в «горячем» состоянии.

Справка УНИАН. С 15 апреля в Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.