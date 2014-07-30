В Житомирской области хотят построить завод по производству органических удобрений

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины представило проект завода по производству органических удобрений в Житомирской области в рамках крупного инвестиционного проекта «Экопродукт Житомирщины».

«Производство органических удобрений соответствует последним мировым тенденциям, поэтому мы убеждены, что этот проект должен быть интересен для инвесторов», - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Житомирского регионального центра по инвестициям и развитию Госинвестпроекта Украины Виталия Сивко.

По его словам, интерес инвесторов будет обусловлен тем, что предприятия Европейского Союза все чаще отказываются от минеральных удобрений и отдают предпочтение выращиванию продукции высокой экологической чистоты с использованием именно органических удобрений.

«Дело в том, что минеральные удобрения приводят к накоплению в почвах различных химических остатков и повышают их кислотность», - сказал Сивко.

Согласно сообщению, объем необходимых инвестиций для запуска проекта составляет 20 млн грн, а ожидаемый срок окупаемости инвестиций - 8-9 месяцев.

Выбор местоположения завода выбран исходя из богатых расположенных в регионе месторождений торфа, который является одним из основных сырьевых ресурсов для производства удобрений. Объем залежей торфа в Житомирской области оценивается в 50 млн тонн, отметил Сивко.

Также проект будет включать производство органической продукции и ее сертификацию по европейским стандартам в фермерских хозяйствах региона, добавил он.

Читайте такжеУкраина обложила пошлиной белорусские холодильники, удобрения и шины

Как сообщал УНИАН, в начале года Украинская аграрная конфедерация заявила, что аграрии в 2014 году могут столкнуться с нехваткой минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры, во время проведения весенней посевной кампании из-за высоких цен на них и недостаточных объемов их производства в стране. В конце декабря 2013 года аграрные ассоциации обращались к властям с просьбой дать поручение соответствующим министерствам и ведомствам провести работу, направленную на предотвращение роста цен на минеральные удобрения и возвращение их на экономически обоснованный уровень. В начале января аграрии также обращались к Николаю Азарову с просьбой отменить специальную пошлину на импортные минеральные удобрения ввиду резкого роста цен на них на внутреннем рынке.